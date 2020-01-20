2020-01-20T03:16:26+03:00
Общество

Грузооборот АО «Восточный Порт» за 2019 год вырос до 25,51 млн тонн

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По итогам работы за 12 месяцев 2019 года объем перевалки АО «Восточный Порт» достиг 25,51 млн тонн угольной продукции. Данный показатель на 5,2% или 1,25 млн тонн превышает объём 2018 года, который составлял 24,25 млн тонн угля.

Рост грузоперевалки обусловлен вводом в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт», благодаря чему общая пропускная способность терминала увеличилась до 50-55 млн тонн в год. На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является крупнейшим специализированным угольным портом в России.

В 2019 году на глубоководных причалах АО «Восточный Порт» было погружено 552 балкера различной грузовместимости. В том числе 23 судна типа Capesize и 333 судна стандарта Panamax и Post-Panamax, что в 1,4 раза больше количества судов, обработанных в 2018 году. Самым большим судном за прошедший год стал балкер Aquamarine дедвейтом 182,1 тыс. тонн, длиной 292 и шириной 45 метров, осуществлявший экспорт российского угля в Китай. Судовая партия составила 152 тыс. тонн премиальной угольной продукции.

Количество выгруженных полувагонов за минувший год составило более 349 тысяч единиц, что на 7,5% больше показателя 2018 года (325 тысяч полувагонов). Положительная динамика обработки ж/д вагонов в 2019 году достигнута благодаря началу работы парка «Б» отправки порожних вагонов в рамках реализации инвестиционного проекта Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт». Парк «Б» общего пользования по ст. Находка-Восточная был полностью проинвестирован за счет АО «Восточный Порт» и безвозмездно передан на баланс ОАО «РЖД» для обслуживания всех компаний в бухте Врангеля.

В 2019 году основными странами-грузополучателями угольной продукции АО «Восточный Порт» стали Республика Корея (31%), Япония (29,2%), Тайвань (17,5%), КНР (5,4%). Одним из перспективных направлений экспорта угля ведущих российских производителей через АО «Восточный Порт» стала Республика Индия, проявляющая интерес к российским коксующимся углям. Доля страны в грузообороте «Восточного Порта» выросла с 6,5% в 2018 году до 10,3% в 2019 году. АО «Восточный Порт» является наиболее конкурентоспособным специализированным угольным терминалом среди портов Дальнего Востока и предоставляет наилучшие конкурентные условия перевалки угля в Индию благодаря выгодному географическому расположению и технической оснащенности, обеспечивающей высокотехнологичную перевалку угля, загрузку крупнотоннажных судов, лучшему уровню безопасности промышленной экологии среди угольных портов России.

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