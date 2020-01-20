Грузооборот АО «Восточный Порт» за 2019 год вырос до 25,51 млн тонн
По итогам работы за 12 месяцев 2019 года объем перевалки АО «Восточный Порт» достиг 25,51 млн тонн угольной продукции. Данный показатель на 5,2% или 1,25 млн тонн превышает объём 2018 года, который составлял 24,25 млн тонн угля.
Рост грузоперевалки обусловлен вводом в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт», благодаря чему общая пропускная способность терминала увеличилась до 50-55 млн тонн в год. На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является крупнейшим специализированным угольным портом в России.
В 2019 году на глубоководных причалах АО «Восточный Порт» было погружено 552 балкера различной грузовместимости. В том числе 23 судна типа Capesize и 333 судна стандарта Panamax и Post-Panamax, что в 1,4 раза больше количества судов, обработанных в 2018 году. Самым большим судном за прошедший год стал балкер Aquamarine дедвейтом 182,1 тыс. тонн, длиной 292 и шириной 45 метров, осуществлявший экспорт российского угля в Китай. Судовая партия составила 152 тыс. тонн премиальной угольной продукции.
Количество выгруженных полувагонов за минувший год составило более 349 тысяч единиц, что на 7,5% больше показателя 2018 года (325 тысяч полувагонов). Положительная динамика обработки ж/д вагонов в 2019 году достигнута благодаря началу работы парка «Б» отправки порожних вагонов в рамках реализации инвестиционного проекта Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт». Парк «Б» общего пользования по ст. Находка-Восточная был полностью проинвестирован за счет АО «Восточный Порт» и безвозмездно передан на баланс ОАО «РЖД» для обслуживания всех компаний в бухте Врангеля.
В 2019 году основными странами-грузополучателями угольной продукции АО «Восточный Порт» стали Республика Корея (31%), Япония (29,2%), Тайвань (17,5%), КНР (5,4%). Одним из перспективных направлений экспорта угля ведущих российских производителей через АО «Восточный Порт» стала Республика Индия, проявляющая интерес к российским коксующимся углям. Доля страны в грузообороте «Восточного Порта» выросла с 6,5% в 2018 году до 10,3% в 2019 году. АО «Восточный Порт» является наиболее конкурентоспособным специализированным угольным терминалом среди портов Дальнего Востока и предоставляет наилучшие конкурентные условия перевалки угля в Индию благодаря выгодному географическому расположению и технической оснащенности, обеспечивающей высокотехнологичную перевалку угля, загрузку крупнотоннажных судов, лучшему уровню безопасности промышленной экологии среди угольных портов России.