На железнодорожном переезде во Владивостоке ограничат проезд автомобилей

20 Янв. 2020 2020-01-20T03:47:52+03:00

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Владивостокских водителей просят принять во внимание информацию о временном ограничении проезда автотранспорта по железнодорожному переезду. В районе станции Моргородок 21 и 22 января специалисты будут проводить ремонт путей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Владивостокскую дистанцию путей Дальневосточной дирекции инфраструктуры.

- Водители, примите во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнеситесь с пониманием к неудобству, связанному с ремонтными работами, - оповещает руководство железной дороги.

Движение машин во вторник и среду в районе станции Моргородок будут регулировать сигналисты путевого хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU