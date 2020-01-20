На железнодорожном переезде во Владивостоке ограничат проезд автомобилей
Владивостокских водителей просят принять во внимание информацию о временном ограничении проезда автотранспорта по железнодорожному переезду. В районе станции Моргородок 21 и 22 января специалисты будут проводить ремонт путей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Владивостокскую дистанцию путей Дальневосточной дирекции инфраструктуры.
- Водители, примите во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнеситесь с пониманием к неудобству, связанному с ремонтными работами, - оповещает руководство железной дороги.
Движение машин во вторник и среду в районе станции Моргородок будут регулировать сигналисты путевого хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU