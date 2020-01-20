«У меня семь внуков и шесть правнуков»: жительнице Приморья исполнилось сто лет

20 Янв. 2020 2020-01-20T05:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице Приморья Марии Агеевой 16 января исполнилось сто лет. К ней в гости с цветами и подарками приехали высокопоставленные лица края. Пожилая дама поделилась с ними историей своей жизни.

Родилась Мария в одной из деревень Волгоградской области.

- С 12 лет моим воспитанием занималась приемная мать, вторая жена папы, так как моя родная мама умерла. Время было тяжелое. Мы, дети, как могли, так и помогали родителям по хозяйству. А чуть повзрослев, я переехала жить и работать в Приморский край. Когда мне исполнился 21 год – началась Великая Отечественная война, - поделилась женщина.

Именно на Дальнем Востоке Мария встретила свою любовь – молодого человека, переехавшего в Приморье из Воронежа. Вышла за парня замуж и родила трех красавиц-девочек и столько же мальчиков. Всем своих детям она дала хорошее образование. Одна дочь связала свою жизнь с медициной, другая с торговлей, третья стала бухгалтером. Сыновья выбрали рабочие профессии.

Сейчас у Марии семь внуков и шесть правнуков. С гордостью она рассказывает, о каждом из них.

- Мой правнук окончил железнодорожный техникум и стал помощником машиниста. Двое учатся в Ярославском высшем военном училище ПВО и Московском кадетском училище. Один правнук получил рабочую специальность, остальные еще учатся в школе.

Мария удостоена звания «труженик тыла» за свои заслуги во время Великой Отечественной войны. Кроме того, она входит в число почетных ветеранов. Свыше 20 лет она поясвятила работе на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU