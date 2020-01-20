2020-01-20T05:35:17+03:00
Общество

Как в осадном Ленинграде: «Блокадный хлеб» предлагают попробовать приморцам

Выпечку абсолютно бесплатно будут раздавать в супермаркетах, кинотеатрах и торговых центрах края
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморцы могут бесплатно получить кусочек хлебаПриморцы могут бесплатно получить кусочек хлеба
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В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне приморцам будут раздавать «блокадный хлеб». Его испекут по норме, некогда определенной в осадном Ленинграде - 125 граммов на человека, и бесплатно с 21 по 27 января будут раздавать супермаркетах, кинотеатрах и торговых комплексах края.

Во Владивостоке попробовать «блокадный хлеб» можно будет в супермаркетах, расположенных в торговых комплексах «Дружба», «Калина Молл», «Черемушки», «Россиянка», «Луговая». Также к акции подключились «Реми», «Парус», «Фреш 25», «ОК» и кинотеатр «Иллюзион».

- Блокадный хлеб навсегда останется символом жизни и надежды в нашей стране. Благодаря нему тысячам людей удалось выжить в Великую Отечественную войну. Наша задача – сохранить память о тех трагических событиях и передать ее подрастающим поколениям, чтобы каждый знал о подвиге наших соотечественников, – поделилась заместитель директора департамента внутренней политики Ольга Ивченко.

На территории Приморья сейчас проживает 115 ветеранов-блокадников, 70 из которых – во Владивостоке. С 18 по 30 января добровольцы ходят к ним в гости и вручают подарочные наборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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