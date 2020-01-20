Популярный автосервис и магазин сгорели под утро в Приморье

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:08:08+03:00

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Серьезный пожар произошел ранним утром в приморском городе Уссурийск. Огонь охватил популярный автомагазин и примыкающую к нему СТО на Новоникольском шоссе, 2Б/1. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», пламя успело распространиться на 100 квадратных метров.

Тревожный вызов с Новоникольского шоссе поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 05:06. Спустя 10 минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты. К моменту приезда специалистов, пламя, распространившееся внутри магазина, вырвалось на крушу. Из-за сильного задымления в помещении пожарные задействовали звенья газодымозащитной службы для разведки. Людей в помещении не было. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, в 05:28 пожар удалось локализовать. Полностью ликвидировать возгорание брандмейстеры смогли в 06:46. В тушении участвовали 25 человек личного состава и 5 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Пламя перекинулось на кровлю. огонь уничтожил 100 квадратных метров. Фото: mchs_ussur

Жители Уссурийска с сочувствием отнеслись к беде владельца магазина, отмечая, что торговая точка работает в городе довольно давно и заслужила авторитет у многих клиентов.

– Хозяин магазина очень хороший человек, сотрудники у него годами работают. Мы на протяжении 7 лет являемся клиентами этого магазина и СТО. Александр, хочу пожелать скорейшего восстановления, уверена, будет еще лучше, чем было, – делится в социальных сетях горожанка.

С мнением девушки согласились многие подписчики популярного блога. Стоит отметить, что в Уссурийске согласно официальному сайту компании, помимо сгоревшей точки есть еще 5 филиалов, поэтому без запчастей и обслуживания автовладельцы не останутся.

В тушении участвовали 25 пожарных. Фото: mchs_ussur

ИСТОЧНИК KP.RU