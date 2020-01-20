2020-01-20T06:36:27+03:00
Общество

Бармен популярного во Владивостоке заведения ударил посетителя по лицу

За содеянное подозреваемому может грозить полгода тюрьмы
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Во Владивостоке осудят барменаВо Владивостоке осудят барменаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Бармен популярного во Владивостоке заведения ударил по лицу посетителя. На подозреваемого завели уголовное дело. Вскоре будет озвучен приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Случай произошел полгода назад во Фрунзенском районе приморской столицы. Местный житель или, как сам себя называет мужчина, потерпевший, сидел в баре и распивал алкоголь. В какой-то момент под влиянием спирта, он стал ссориться с работниками заведения. Его вывели на улицу, где вместе с барменом он продолжил выяснять отношения.

- В ходе конфликта бармен заведения ударил мужчину в лицо, от удара тот упал и ударился головой об асфальт. В результате падения потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму головы, что расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Работника бара обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкции статьи предусматривают наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье назначили нового министра промышленности и торговли
Водитель пытался потушить пламя снегом: во Владивостоке загорелся мусоровоз
Мэрия рассказала, где во Владивостоке установят новые светофоры
Приморец за рулем иномарки сбил 11-летнего мальчика
Бармен популярного во Владивостоке заведения ударил посетителя по лицу
Популярный автосервис и магазин сгорели под утро в Приморье
Как в осадном Ленинграде: «Блокадный хлеб» предлагают попробовать приморцам
«У меня семь внуков и шесть правнуков»: жительнице Приморья исполнилось сто лет
На железнодорожном переезде во Владивостоке ограничат проезд автомобилей
Грузооборот АО «Восточный Порт» за 2019 год вырос до 25,51 млн тонн
Понедельник – день тяжелый: транспортные заторы сковали Владивосток
На трассе во Владивостоке загорелся микрогрузовик
Дети, перекинутые через забор – не принимаются: необычное объявление обсуждают приморцы
Житель Владивостока совершил налет на офис микрофинансовой компании
Подпольное казино «накрыли» во Владивостоке
Курение в общественных местах стоило жителям Приморья почти 3 млн рублей
Приморских рыбаков предупреждают об опасности
«Ну нафиг, я передумал»: сын главы Приморья искупался в проруби в Крещение
Генпрокуратура РФ озвучила причину пожара в ТЦ «Максим»
Временами снег: погода в Приморье на 19 января