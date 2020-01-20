Бармен популярного во Владивостоке заведения ударил посетителя по лицу

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:36:27+03:00

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Бармен популярного во Владивостоке заведения ударил по лицу посетителя. На подозреваемого завели уголовное дело. Вскоре будет озвучен приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Случай произошел полгода назад во Фрунзенском районе приморской столицы. Местный житель или, как сам себя называет мужчина, потерпевший, сидел в баре и распивал алкоголь. В какой-то момент под влиянием спирта, он стал ссориться с работниками заведения. Его вывели на улицу, где вместе с барменом он продолжил выяснять отношения.

- В ходе конфликта бармен заведения ударил мужчину в лицо, от удара тот упал и ударился головой об асфальт. В результате падения потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму головы, что расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Работника бара обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкции статьи предусматривают наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU