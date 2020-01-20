Приморец за рулем иномарки сбил 11-летнего мальчика

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:56:09+03:00

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Водитель «Ниссан Скайлайн» наехал на одиннадцатилетнего ребенка. Мальчика срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщает УМВД по Приморскому краю. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Уже установлено, что шофер был трезв, а ДТП произошло на участке, находящемся вне зоны действия пешеходного перехода.

Согласно данным, стаж 22-летнего водителя седана - 3 года. Авария произошла в светлое время суток, в районе дома № 8 по улице Дальней. Автомобиль двигался со стороны Находкинского проспекта в направлении улицы Канадской.

- По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - делятся представители профильного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU