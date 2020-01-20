2020-01-20T07:21:51+03:00
Общество

Мэрия рассказала, где во Владивостоке установят новые светофоры

В планах городских служб обезопасить многие участки, включая места вблизи образовательных учреждений
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке продолжат устанавливать светофоры. Фото: администрация городаВо Владивостоке продолжат устанавливать светофоры. Фото: администрация города
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В этом году городские службы Владивостока планируют продолжить установку светофоров типа Т7. Новые регулировщики появятся вблизи образовательных учреждений и по многим другим адресам, включая сложные пересечения в районе Некрасовской и Народного проспекта, на улице Тигровой, сообщает городская администрация.

За прошлый год в приморской столице появилось сразу 30 пешеходных светофоров Т7. Стали безопаснее участки дорог на Гоголя, 41, Калинина, 153, Толстого, 54, Кутузова, 3, проспекте Острякова, 2 и 26 и по многим другим адресам. Традиционные транспортные светофоры регулируют движение автомобилей и пешеходов на Вилкова, Спортивной, Всеволода Сибирцева и Некрасовской.

Сейчас специалисты подготавливают документацию, для того чтобы установить новые приборы. Кроме того, дополнительные секции на светофорах возникнут микрорайоне Снеговая Падь. Работу ведут совместно с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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