Мэрия рассказала, где во Владивостоке установят новые светофоры

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:21:51+03:00

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В этом году городские службы Владивостока планируют продолжить установку светофоров типа Т7. Новые регулировщики появятся вблизи образовательных учреждений и по многим другим адресам, включая сложные пересечения в районе Некрасовской и Народного проспекта, на улице Тигровой, сообщает городская администрация.

За прошлый год в приморской столице появилось сразу 30 пешеходных светофоров Т7. Стали безопаснее участки дорог на Гоголя, 41, Калинина, 153, Толстого, 54, Кутузова, 3, проспекте Острякова, 2 и 26 и по многим другим адресам. Традиционные транспортные светофоры регулируют движение автомобилей и пешеходов на Вилкова, Спортивной, Всеволода Сибирцева и Некрасовской.

Сейчас специалисты подготавливают документацию, для того чтобы установить новые приборы. Кроме того, дополнительные секции на светофорах возникнут микрорайоне Снеговая Падь. Работу ведут совместно с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU