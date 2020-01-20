Водитель пытался потушить пламя снегом: во Владивостоке загорелся мусоровоз

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:48:09+03:00

Жителей просят не бросать в контейнеры не потушенные сигареты

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В кузове грузового автомобиля во Владивостоке загорелся мусор. ЧП произошло вчера, 19 января, на улице Громова. До приезда спасателей водитель пытался справиться с разбушевавшемся пламенем самостоятельно - тушил снегом.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 13.18 минут, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Спустя пять минут специалисты уже прибыли на место и приступили к тушению. В 13.53 огонь полностью ликвидировали, но машина успела получить механические повреждения.

- Языки пламени из кузова авто заметили жильцы дома из окна. Скорее всего в одном из контейнеров был источник огня, - пишет депутат ЗСПК Дмитрий Новиков в своем инстаграме. - Убедительно прошу жителей не кидать не потушенные сигареты в контейнеры для мусора.

В результате возгорания никто не пострадал. К тушению были привлечены 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. Общая площадь пожара - 6 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU