Занервничал и попытался убежать: вор в Приморье сам себя сдал полицейским
Жительница Артема заявила в полицию о краже из своей квартиры. Вор, подобрав ключ, вынес ювелирные изделия и деньги на 27 тысяч рублей. Подозреваемого в преступлении задержали патрулирующие на маршруте полицейские. Мужчина испугался и сам себя выдал, попытавшись убежать.
По данным УМВД по Приморскому краю, задержанный 31-летний мужчина уже привлекался за преступления имущественного характера. Кражу совершил, находясь на условной мере наказания. В отделе полиции он во всем покаялся и дал признательные показания.
- В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), - поделились в профильном ведомстве.
Часть похищенного уже изъяли и вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU