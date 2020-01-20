2020-01-20T09:43:18+03:00
Происшествия

Занервничал и попытался убежать: вор в Приморье сам себя сдал полицейским

Задержанный оказался рецидивистом
Ангелина КРОВИНА
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В Приморье задержали рецидивистаВ Приморье задержали рецидивистаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Артема заявила в полицию о краже из своей квартиры. Вор, подобрав ключ, вынес ювелирные изделия и деньги на 27 тысяч рублей. Подозреваемого в преступлении задержали патрулирующие на маршруте полицейские. Мужчина испугался и сам себя выдал, попытавшись убежать.

По данным УМВД по Приморскому краю, задержанный 31-летний мужчина уже привлекался за преступления имущественного характера. Кражу совершил, находясь на условной мере наказания. В отделе полиции он во всем покаялся и дал признательные показания.

- В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), - поделились в профильном ведомстве.

Часть похищенного уже изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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