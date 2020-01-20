2020-01-20T11:22:11+03:00
Общество

На недельку, до второго: в Приморье задержали водолаза-нарушителя

Мужчина незаконно добывал водные биоресурсы [видео]
Ангелина КРОВИНА
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Водолаз занимался незаконной добычей биоресурсов. Источник фото: Дальневосточный морской заповедникаВодолаз занимался незаконной добычей биоресурсов. Источник фото: Дальневосточный морской заповедника
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На днях в Дальневосточном морском заповеднике задержали водолаза, занимающегося незаконным промыслом. Все оборудование и приспособления для незаконной добычи изъяли. Если факт нарушения подтвердится, мужчине может светить даже «уголовка», сообщает пресс-служба ДМГБЗ.

Водолаза обнаружили на Восточном участке заповедника. В тот же период еще четыре лодки госинспекторы и пограничники ФСБ отпугнули. Последних вычислили благодаря установленным веб-камерам.

- Сторожевой корабль пограничников стоял недалеко, и они по координатам с камер наблюдения оперативно прибыли в район нарушения, - рассказывает сотрудник заповедника. - На подходе ПСКР к острову Дурново, сразу три катера ушли на Рязановку. Четвертая лодка, как оказалось, пряталась за островом Де-Ливрона, она также покинула нашу акваторию.

На протяжении нескольких лет пограничники вместе с охраной морского заповедника успешно сотрудничают. Ведь, по словам директора заповедника Николая Якушевского, браконьеры сегодня очень хитроумные и подготовленные. Приезжают на катерах морского типа, оборудованных мощными двигателями и с высокими бортами.

- На акваторию заповедника порой пытаются пройти до семи лодок в день, на каждой из которых находится от двух до четырех профессионально подготовленных водолазов. Они предпринимают тактические действия, чтобы «растащить» наших инспекторов по акватории, и в это время продолжать свой лов. У нас уже появились плавсредства, с помощью которых мы можем им противостоять.

Водолаза взяли на борт, отвезли на кордон на мысе Льва и оформили протокол. Источник видео: Дальневосточный морской заповедник.

Как отмечает руководитель, «бодаться» представители заповедника не собираются - максимально соблюдают закон. Зато могут заставить браконьеров потратиться и не окупиться.

- Лучшая тактика против браконьеров – экономическая. Мы не дадим им добывать на территории заповедника биоресурсы, а их организаторы прекрасно умеют считать. Водолазу нужно заплатить, лодку нужно заправить, отремонтировать. Это их вложения. А когда они несколько раз приедут на территорию заповедника, но «отныряться» не получится - либо уйдут без добычи, либо без снаряжения. Начнут понимать, что им это не выгодно. По этому пути мы и идем.

К слову, практически все нарушения режима ООПТ обходятся нарушителям не только штрафами, но и уголовной ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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