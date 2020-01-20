Водитель Mercedes стал грозить владивостокцу с маленьким ребенком пистолетом

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:41:29+03:00

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В дневное время в полицию с сообщением о хулиганских действиях на дороге обратился житель города. Мужчина пожаловался на водителя автомобиля Mercedes, который во время движения угрожал ему пистолетом.

По словам 34-летнего мужчины, он ехал на своем автомобиле марки Toyota по трассе в районе Маковского, когда его неожиданно на большой скорости подрезал черный Mercedes. Когда возмущенный горожанин просигналил хулигану, тот высунул из окна пистолет, направил его в сторону оппонента и стал кричать, что сейчас выстрелит в него и по колесам его легковушки.

Шокированный таким поведением неадекватного водителя мужчина сбросил скорость, а вооруженный хулиган уехал с места происшествия в сторону города. Водитель решил позвонить в полицию и сообщить о происшествии. Он также добавил, что в салоне его авто находился маленький ребенок, который сильно испугался и стал плакать.

Горожанин не запомнил номер машины нарушителя, но смог описать его внешность. Стражи порядка опросили мужчину и приступили к проверке по факту его обращения. Личность водителя автомобиля Mercedes устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU