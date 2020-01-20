2020-01-20T11:41:29+03:00
Происшествия

Водитель Mercedes стал грозить владивостокцу с маленьким ребенком пистолетом

Хулигану не понравилось, что его подрезали
Марк КАПУСТИН
Поделиться:
Приморцу угрожали пистолетом. Фото: pixabay.comПриморцу угрожали пистолетом. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В дневное время в полицию с сообщением о хулиганских действиях на дороге обратился житель города. Мужчина пожаловался на водителя автомобиля Mercedes, который во время движения угрожал ему пистолетом.

По словам 34-летнего мужчины, он ехал на своем автомобиле марки Toyota по трассе в районе Маковского, когда его неожиданно на большой скорости подрезал черный Mercedes. Когда возмущенный горожанин просигналил хулигану, тот высунул из окна пистолет, направил его в сторону оппонента и стал кричать, что сейчас выстрелит в него и по колесам его легковушки.

Шокированный таким поведением неадекватного водителя мужчина сбросил скорость, а вооруженный хулиган уехал с места происшествия в сторону города. Водитель решил позвонить в полицию и сообщить о происшествии. Он также добавил, что в салоне его авто находился маленький ребенок, который сильно испугался и стал плакать.

Горожанин не запомнил номер машины нарушителя, но смог описать его внешность. Стражи порядка опросили мужчину и приступили к проверке по факту его обращения. Личность водителя автомобиля Mercedes устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель Mercedes стал грозить владивостокцу с маленьким ребенком пистолетом
На недельку, до второго: в Приморье задержали водолаза-нарушителя
Занервничал и попытался убежать: вор в Приморье сам себя сдал полицейским
В Приморье назначили нового министра промышленности и торговли
Водитель пытался потушить пламя снегом: во Владивостоке загорелся мусоровоз
Мэрия рассказала, где во Владивостоке установят новые светофоры
Приморец за рулем иномарки сбил 11-летнего мальчика
Бармен популярного во Владивостоке заведения ударил посетителя по лицу
Популярный автосервис и магазин сгорели под утро в Приморье
Как в осадном Ленинграде: «Блокадный хлеб» предлагают попробовать приморцам
«У меня семь внуков и шесть правнуков»: жительнице Приморья исполнилось сто лет
На железнодорожном переезде во Владивостоке ограничат проезд автомобилей
Грузооборот АО «Восточный Порт» за 2019 год вырос до 25,51 млн тонн
Понедельник – день тяжелый: транспортные заторы сковали Владивосток
На трассе во Владивостоке загорелся микрогрузовик
Дети, перекинутые через забор – не принимаются: необычное объявление обсуждают приморцы
Житель Владивостока совершил налет на офис микрофинансовой компании
Подпольное казино «накрыли» во Владивостоке
Курение в общественных местах стоило жителям Приморья почти 3 млн рублей
Приморских рыбаков предупреждают об опасности
«Ну нафиг, я передумал»: сын главы Приморья искупался в проруби в Крещение
Генпрокуратура РФ озвучила причину пожара в ТЦ «Максим»
Временами снег: погода в Приморье на 19 января