2020-01-21T00:41:02+03:00
Общество

Приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки

На синоптическую ситуацию в крае оказывает влияние отрог антициклона
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Осадков во Владивостоке в ближайшие сутки не выпадетОсадков во Владивостоке в ближайшие сутки не выпадетФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На приморскую погоду в ближайшие сутки, 21 января, влияет отрог антициклона. На небе переменная облачность, осадков не ожидается. Умеренный ветер берет направления с запада и юго-запада. Температура воздуха -1...-12 градусов.

Во Владивостоке, по данным синоптиков, переменная облачность, без осадков. Западный и юго-западный ветер находится в пределах умеренного. Температура воздуха -5...-7 градусов. Утром несколько холоднее -10...-12 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. В течение дня западный и юго-западный ветер по скорости не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха -5...-7 градусов, в утренние часы -23...-25 градусов.

Переменную облачность без осадков эксперты установили в Находке. Умеренный ветер дует с северо-запада. Температура воздуха -1...-3 градуса, в утренние часы -9...-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летел к успеху: во Владивостоке автомобилист снес ограждения и выехал на встречку
Приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки
Водитель Mercedes стал грозить владивостокцу с маленьким ребенком пистолетом
На недельку, до второго: в Приморье задержали водолаза-нарушителя
Занервничал и попытался убежать: вор в Приморье сам себя сдал полицейским
В Приморье назначили нового министра промышленности и торговли
Водитель пытался потушить пламя снегом: во Владивостоке загорелся мусоровоз
Мэрия рассказала, где во Владивостоке установят новые светофоры
Приморец за рулем иномарки сбил 11-летнего мальчика
Бармен популярного во Владивостоке заведения ударил посетителя по лицу
Популярный автосервис и магазин сгорели под утро в Приморье
Как в осадном Ленинграде: «Блокадный хлеб» предлагают попробовать приморцам
«У меня семь внуков и шесть правнуков»: жительнице Приморья исполнилось сто лет
На железнодорожном переезде во Владивостоке ограничат проезд автомобилей
Грузооборот АО «Восточный Порт» за 2019 год вырос до 25,51 млн тонн
Понедельник – день тяжелый: транспортные заторы сковали Владивосток
На трассе во Владивостоке загорелся микрогрузовик
Дети, перекинутые через забор – не принимаются: необычное объявление обсуждают приморцы
Житель Владивостока совершил налет на офис микрофинансовой компании
Подпольное казино «накрыли» во Владивостоке
Курение в общественных местах стоило жителям Приморья почти 3 млн рублей
Приморских рыбаков предупреждают об опасности
«Ну нафиг, я передумал»: сын главы Приморья искупался в проруби в Крещение
Генпрокуратура РФ озвучила причину пожара в ТЦ «Максим»
Временами снег: погода в Приморье на 19 января