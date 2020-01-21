Приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки

21 Янв. 2020 2020-01-21T00:41:02+03:00

Осадков во Владивостоке в ближайшие сутки не выпадет Фото: Михаил ФРОЛОВ

На синоптическую ситуацию в крае оказывает влияние отрог антициклона

Изменить размер текста: A A

На приморскую погоду в ближайшие сутки, 21 января, влияет отрог антициклона. На небе переменная облачность, осадков не ожидается. Умеренный ветер берет направления с запада и юго-запада. Температура воздуха -1...-12 градусов.

Во Владивостоке, по данным синоптиков, переменная облачность, без осадков. Западный и юго-западный ветер находится в пределах умеренного. Температура воздуха -5...-7 градусов. Утром несколько холоднее -10...-12 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. В течение дня западный и юго-западный ветер по скорости не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха -5...-7 градусов, в утренние часы -23...-25 градусов.

Переменную облачность без осадков эксперты установили в Находке. Умеренный ветер дует с северо-запада. Температура воздуха -1...-3 градуса, в утренние часы -9...-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU