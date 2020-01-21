2020-01-21T02:42:04+03:00
Происшествия

Летел к успеху: во Владивостоке автомобилист снес ограждения и выехал на встречку

Отсутствие светофора и скользкая дорога сыграли с мужчиной злую шутку [видео]
Милана СОКОЛ
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Экипажу понадобилась помощь медиков.Фото: print screen видеоЭкипажу понадобилась помощь медиков.Фото: print screen видео
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В районе улицы Олега Кошевого лишь недавно отключили светофор, теперь переход дороги осуществляется по надземному переходу, который долгое время возводился. Отсутствие электронного регулировщика прибавило многим водителям смелости. Итогом очередного скоростного заезда стало серьезное ДТП. В районе «Радиоприбора» автомобилист буквально снес ограждения, выехав на встречную полосу. Экипажу понадобилась срочная медицинская помощь.

По свидетельствам очевидцев, Toyota Nadia двигалась со стороны Окатовой в направлении Золотого моста. На спуске к «Радиоприбору» автомобиль начал вилять по дороге. Минивэн въехал в металлические ограждения, и, буквально вырвав часть перил, оказался на встречной полосе. Свидетели уверяют, что скорость машины была довольно высокой. По словам местных жителей, как только на Олега Кошевого отключили светофор, желающих прогнать с ветерком оказалось предостаточно.

Во Владивостоке автомобилист снес ограждение и выехал на встречную полосу.Видео: dpskontrol125rus! другой источник

– Скорость, влажное покрытие и зимняя резина – привели к печальным последствиям, – констатируют очевидцы.

По предварительным данным, в момент происшествия в автомобиле помимо водителя находились девушка и мужчина. Пассажирке понадобилась помощь медиков. Во всех причинах происшествия теперь предстоит разбираться специалистам. Автолюбителю, помимо прочего, грозит штраф за порчу городского имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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