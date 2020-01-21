Летел к успеху: во Владивостоке автомобилист снес ограждения и выехал на встречку

21 Янв. 2020 2020-01-21T02:42:04+03:00

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В районе улицы Олега Кошевого лишь недавно отключили светофор, теперь переход дороги осуществляется по надземному переходу, который долгое время возводился. Отсутствие электронного регулировщика прибавило многим водителям смелости. Итогом очередного скоростного заезда стало серьезное ДТП. В районе «Радиоприбора» автомобилист буквально снес ограждения, выехав на встречную полосу. Экипажу понадобилась срочная медицинская помощь.

По свидетельствам очевидцев, Toyota Nadia двигалась со стороны Окатовой в направлении Золотого моста. На спуске к «Радиоприбору» автомобиль начал вилять по дороге. Минивэн въехал в металлические ограждения, и, буквально вырвав часть перил, оказался на встречной полосе. Свидетели уверяют, что скорость машины была довольно высокой. По словам местных жителей, как только на Олега Кошевого отключили светофор, желающих прогнать с ветерком оказалось предостаточно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/755815" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке автомобилист снес ограждение и выехал на встречную полосу.Видео: dpskontrol125rus! другой источник

– Скорость, влажное покрытие и зимняя резина – привели к печальным последствиям, – констатируют очевидцы.

По предварительным данным, в момент происшествия в автомобиле помимо водителя находились девушка и мужчина. Пассажирке понадобилась помощь медиков. Во всех причинах происшествия теперь предстоит разбираться специалистам. Автолюбителю, помимо прочего, грозит штраф за порчу городского имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU