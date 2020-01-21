Ограбление века по-владивостокски: произвол в автобусе возмутил горожан

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажиру одного из рейсовых автобусов Владивостока, храбрости точно не занимать. Однако направил он свои бравые качества явно не в то русло. Среди бела дня мужчина решил ограбить салон транспортного средства, прихватив с собой огнетушитель, вес которого 8 килограмм. И все, казалось бы, прошло отлично, но действия расчетливого пассажира запечатлела камера видеонаблюдения. Парень прославился на все Приморье, к тому же ему грозит разбирательство с полицией.

История с дерзким похищением огнетушителя развернулась в пятницу днем в салоне автобуса №31, двигавшегося по маршруту «Тихая – Железнодорожный вокзал». Около 14:35, мужчина направился на задний ряд сидений. С помощью заранее заготовленных ножниц он срезал крепежные хомуты с огнетушителя. Спрятать массивный предмет оказалось не так-то просто, в сумку он не влез. Но план то нужно было довести до конца, поэтому пассажир не придумал ничего умнее, как поместить 8-ми килограммовую конструкцию под куртку, так и направившись к выходу с выглядывающим огнетушителем. Водитель то ли не понял, что пассажир выносит имущество транспортной компании, то ли не придал значения внешнему виду мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/755816" frameborder="0"></iframe> Пассажир похитил огнетушитель из автобуса.Видео: dps.control! другой источник

Представители компании «РостТранс» надеются решить ситуацию мирным путем. У мужчины есть возможность обратиться к перевозчику, вернув чужое имущество. Не исключено, что любителю легкой наживы вскоре предстоит встреча со стражами правопорядка. Видео, распространенное в популярных пабликах Приморья, набирает популярность.

ИСТОЧНИК KP.RU