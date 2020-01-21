Ссора в Находке закончилась стрельбой

21 Янв. 2020 2020-01-21T03:59:36+03:00

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Конфликт в Находке закончился ранением 42-летнего мужчины и поисками его обидчика. 61-летнего местного жителя удалось задержать сотрудникам уголовного розыска. Теперь пожилому нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы.

ЧП произошло накануне на улице Нахимовской в Находке. Во время ссоры один из мужчин ранил оппонента. По тревожному вызову на место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой медицинской помощи. Раненного мужчину госпитализировали. Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить личность нападавшего. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. На данный момент продолжается расследование, назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU