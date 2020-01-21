Двух симпатичных подруг из Спасска разыскивают полиция и волонтеры

21 Янв. 2020 2020-01-21T04:36:09+03:00

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В Приморье полиция и волонтеры разыскивают двух несовершеннолетних. Жительницы Спасска-Дальнего исчезли около двух недель назад и до настоящего момента их местоположение не известно. 15-летняя Валерия Дымчук и 16-летняя Вероника Дрозденко обучаются в одном учреждении, не исключено, что подростки могли сговориться.

Первой пропала Валерия. Девушка ушла из дома еще 6 января. Согласно ориентировке, на вид Лере 16-17 лет, рост 160 сантиметров. У нее русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения юная жительница Спасска-Дальнего была одета в черную куртку, черные штаны, синий шарф с белыми вставками, обута в черные кроссовки с белыми полосками.

Вероника Дрозденко покинула дом 8 января. Девушка выглядит немного старше своих лет, на вид ей 18-19. Рост около 165 сантиметров, среднего телосложения. У Вероники русые волосы и зеленые глаза. Она была одета в красную куртку, спортивные штаны цвета хаки, фиолетовые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о девушках, просят обратиться в МО МВД России «Спасский» по телефонам: 8(42352) 2-30-77 или 102. Также данные можно сообщить волонтерам, которые участвуют в поиске несовершеннолетних по номеру: 8-914-189-39-36.

ИСТОЧНИК KP.RU