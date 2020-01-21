Во Владивостоке офисный вор обокрал директора крупной компании

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:28:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В советском районе Владивостока ушлый вор проник в офисное здание и завладел личными вещами директора ЗАО «ДВЭК». Грабителю хватило короткого отсутствия главы филиалы, чтобы прибрать к рукам его личные вещи. Визит незнакомца закончился пропажей документов на машину, прав, банковских карт, денег и золотой цепочки, стоимостью 120 тысяч рублей. Поисками злоумышленника сейчас занимаются сотрудники органов внутренних дел.

58-летний директор одного из филиалов торгово-сервисной компании лишился имущества, оставив кабинет открытым. За короткое время его отсутствия в помещение наведался вор, который прихватил борсетку с дорогостоящим содержимым. Узнать, что личные вещи похитили, удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Пострадавшему ничего не оставалась, как обратиться в полицию и надеяться, что дерзкого грабителя найдут. Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели помещение. По факту хищения уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU