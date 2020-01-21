2020-01-21T10:26:19+03:00
Спорт

Мэр Владивостока выиграл мотогонку

В соревнованиях участвовали гонщики в возрасте от 4 лет
Сергей БАЛАНОВ
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Олег Гуменюк праздновал победу в одной из номинаций. Фото предоставлено организаторамиОлег Гуменюк праздновал победу в одной из номинаций. Фото предоставлено организаторами
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Мэр Владивостока Олег Гуменюк занял первое место на чемпионате города по мотогонкам в классе «500 кубических сантиметров – любители», стартовавшем в минувшие выходные. Это уже е первый раз, когда нынешний градоначальник, поклонник мотоспорта, принимает участие в подобных турнирах, и не первая его победа на любительском уровне.

Соревнования проходили в нескольких классах, в зависимости от объема двигателей и уровня подготовки. Основной категорией считается класс 500 кубических сантиметров, в ней проходят соревнования как мастеров, так и любителей. В последней и победил мэр.

Год назад, уже возглавляя администрацию Владивостока, Олег Гуменюк тоже участвовал в чемпионате и первенстве города по мотогонкам на льду. На льду озера "Юность" он гонялся вместе со своим сыном Филиппом. Но если Филиппу пришлось сойти с дистанции, то Олег Гуменюк, тогда еще в статусе ио мэра, стал победителем в своей категории.

Интересно, что первый этап чемпионата и первенства Владивостока по мотокроссу на льду в 2020 году проходил за 200 километров от города, в поселке Ярославский. Второй этап соревнований пройдет в воскресенье, 26 января, в селе Хороль. Заключительным этапом станут соревнования во Владивостоке, которые состоятся на льду бухты Ахлестышева в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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