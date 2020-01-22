2020-01-22T00:29:22+03:00
Общество

Не замерзнем: 22 января во Владивостоке без осадков и не особенно холодно

Местами в регионе ожидается снег
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погоду определяют фронтальные разделыПогоду определяют фронтальные разделыФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 22 января, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. Местами синоптики ожидают небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Средняя температура воздуха составит -8…+1 градус.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Столбик термометра покажет -1…-3 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха будет в пределах -1…-3 градуса.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Воздух прогреется до 0…+2 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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