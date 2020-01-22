2020-01-22T02:05:43+03:00
Происшествия

Темноволосая красавица в черных уггах пропала в Приморье

Юлия Чупрова четыре дня не выходила на связь с близкими
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Девушка ушла из ушла из Центра содействия семейному устройству. ПРОО «ПримПоиск»Девушка ушла из ушла из Центра содействия семейному устройству. ПРОО «ПримПоиск»
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В Лесозаводске ищут несовершеннолетнюю красивую девушку, которая пропала 18 января. Юлия Чупрова ушла из Центра содействия семейному устройству и до сих пор о ней ничего не известно.

Девушке на вид 16-17 лет, рост около 165 сантиметров, среднее телосложение. Юлия ушла в двусторонней куртке (с одной стороны белая с черным, с другой - зеленая) и синих джинсах. Также на ней была черная шапка и такого же цвета угги, сообщает ПРОО «ПримПоиск».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8 (42355) 2 – 12 – 16 , 2 – 10 – 38 МО МВД России «Лесозаводский» или 102 полиция 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры. Или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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