«А впрочем, ничего нового»: утренний Владивосток сковали пробки

22 Янв. 2020 2020-01-22T02:04:02+03:00

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Во Владивостоке утро, а это значит, что автомобилисты стоят в пробках. Сервис 2gis оценивает ситуацию на дорогах дальневосточной столицы в шесть баллов. Вполне вероятно, что обстановка ухудшится.

Основные пробки отмечаются в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах. Стоят улицы Светланская, Алеутская, Фонтанная, Мордовцева, Гоголя, Бестужева, Русская, Луговая, Марины Расковой, Баляева.

Частичные заторы на Бестужева, Иртышской, Бородинской, Стрелковой, Фадеева, Вилкова, Терешковой, Калинина, Всеволода Сибирцева. Пробками скованы проспекты Океанский, Красного Знамени, Народный, 100-летия Владивостока. Традиционно стоит Некрасовский путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU