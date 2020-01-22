2020-01-22T02:04:02+03:00
Общество

«А впрочем, ничего нового»: утренний Владивосток сковали пробки

Дорожная ситуация оценивается в шесть баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Основные пробки отмечаются в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах. Фото: сервис 2gisОсновные пробки отмечаются в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах. Фото: сервис 2gis
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Во Владивостоке утро, а это значит, что автомобилисты стоят в пробках. Сервис 2gis оценивает ситуацию на дорогах дальневосточной столицы в шесть баллов. Вполне вероятно, что обстановка ухудшится.

Основные пробки отмечаются в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах. Стоят улицы Светланская, Алеутская, Фонтанная, Мордовцева, Гоголя, Бестужева, Русская, Луговая, Марины Расковой, Баляева.

Частичные заторы на Бестужева, Иртышской, Бородинской, Стрелковой, Фадеева, Вилкова, Терешковой, Калинина, Всеволода Сибирцева. Пробками скованы проспекты Океанский, Красного Знамени, Народный, 100-летия Владивостока. Традиционно стоит Некрасовский путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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