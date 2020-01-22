Как Вам заведующая алкомаркета? Пьяная девушка устроила сидячую забастовку на дороге во Владивостоке

22 Янв. 2020 2020-01-22T03:19:25+03:00

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Свидетелями необычной ситуации, развернувшейся на Чуркине во Владивостоке, стали местные жители и проезжающие мимо автомобилисты. Прямо на проезжей части присела отдохнуть девушка. По словам очевидцев, дама была изрядно пьяна и на отрез отказывалась покидать опасный участок.

– Как вам заведующая алкомаркета?,– обращается к прохожим автор видео, которое уже разлетелось по интернету.

По словам свидетелей, история произошла сегодня ночью, в районе улицы Черемуховая. Действительно ли девушка занимает руководящую должность в магазине, торгующим спиртным – остается загадкой. Не исключено, что женщина-очевидец назвала так нарушительницу общественного спокойствия условно, просто констатируя факт превышения дозы спиртного героиней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756046" frameborder="0"></iframe> Девушка решила отдохнуть прямо на дороге во Владивостоке.Видео: dps.control

Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к ситуации. Критики подверглась, как дама, рисковавшая жизнью, расположившаяся между полос, так и оператор, снимавшая неподобающее поведение пьяной особы.

– Ай да сотрудница, подсуетилась, видео сняла, местечко видать теплое. А помощь оказать? Как-нибудь и на вас компромат соберут, не пейте, не гуляйте, да, пожалуй, и не дышите,– пишут разочарованные горожане.

Поднять девушку с дороги смогли две дамы, подоспевшие на помощь.

Со словами – «Да тебя убьют здесь, ты что, дура?», пьяную барышню стали усаживать в машину.

ИСТОЧНИК KP.RU