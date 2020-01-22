2020-01-22T03:23:51+03:00
Происшествия

Организатора ячейки экстремистов в Приморье «взяли» сотрудники ФСБ

Мужчина созывал собрания и проповедовал
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Суд приговорил организатора экстремистской ячейки к шести годам колонииСуд приговорил организатора экстремистской ячейки к шести годам колонииФото: Александр ГЛУЗ
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В приморском поселке Раздольное раскрыта ячейка запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Отделение просуществовало почти год. Организатор - 54-летний Олег (имя изменено - прим. ред.) - за экстремистскую деятельность отправится в колонию.

Олег, как считает следствие, созывал собрания адептов, организовывал выступления, распространял экстремистскую литературу и даже проповедовал. Местное отделение входило в состав запрещенной Верховным судом РФ экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России».

- Преступление выявлено УФСБ России по Восточному военному округу. Уголовное дело возбуждено по статье «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Суд приговорил организатора экстремистской ячейки к шести годам колонии: год из них - с ограничением свободы, пять лет - условно. Также Олег пять лет не может заниматься общественной организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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