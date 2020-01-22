Пожар на складе во Владивостоке: огонь практически уничтожил 300 квадратных метров помещения
Складское помещение загорелось во Владивостоке поздним вечером, 21 января. Пожар начался на втором этаже здания по адресу: Снеговая, 72. Огонь распространялся быстро и охватил 300 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные установили: погибших и пострадавших нет. Огнеборцам удалось остановить распространение пламени и его перекидывание на соседние строения.
В 00:43 пожар был локализован, а в 01:15 ликвидировано открытое горение. Затем проводилась проливка конструкций, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.
В тушении пожара участвовало 27 человек личного состава и семь единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU