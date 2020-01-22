2020-01-22T05:31:36+03:00
Общество

И в Приамурье, и на Сахалине: человек из команды Олега Кожемяко стал министром финансов Приморья

Анна Харченко - выходец из налоговой инспекции
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Анна Харченко имеет два высших образованияАнна Харченко имеет два высших образованияФото: Правительство Сахалинской области
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В кабинете министров правительства Приморья кадровые изменения - назначена глава минифна. Анна Харченко приступила к обязанностям с 21 января 2020 года. Ранее пост занимала Ольга Коваль, которая осталась первым заместителем министра финансов.

Анна Харченко с 2009 года работает в команде Олега Кожемяко. Чиновница в 2009 году занимала пост замминистра финансов Амурской области, с 2016 года была в аналогичной должности на Сахалине. Затем стала и.о. министра финансов островного региона, в этой должности пробыла до января 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Анна Харченко имеет два высших образования по специальностям: «Строительные и дорожные машины и оборудование» (1993 год) и «Финансы и кредит» (1999 год). Училась в Хабаровске, передает пресс-служба правительства Приморского края.

Трудовой путь начала в 1981 году секретаря-делопроизводителя в школе номер шесть города Тында (Амурская область). С 1998 по 2000 год работала в налоговой инспекции Тынды на постах старшего госналогинспектора отдела н/о предприятий сектора местных налогов, прочих налоговых и неналоговых поступлений, старшего государственного налогового инспектора отдела н/о предприятий, замначальника отдела налогообложения предприятий, инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2000 по 2009 год работала в должности главы финансового управления, занимала пост заместителя мэра, начальника городского финансового управления, начальника финансового управления администрации города Тында.

Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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