2020-01-22T06:25:20+03:00
Общество

Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке

Перед Новым годом дорогая иномарка наехала на пешехода
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пешеход скончался в больнице от полученных травмПешеход скончался в больнице от полученных травмФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правоохранители призывают откликнуться очевидцев ДТП 31 декбаря 2019 года на Русской улице с участием пешехода и Lexus NX300. Иномарка наехала на человека, который переходил дорогу. Пешеход скончался в больнице от полученных травм.

Пешеход переходил дорогу по «зебре» в районе дома номер 46 строение 1 по Русской улице. На часах - около 10:30 часов утра. В это время по улице в сторону проспекта 100-летия Владивостоку проезжал Lexus, который сбил пешехода, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Очевидцев ДТП просят обратиться в Управление МВД России по городу Владивостоку (в кабинет №312), либо позвонить по телефонам 8(423) 265 50 64 или 8(423) 278 28 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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