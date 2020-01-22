2020-01-22T08:29:02+03:00
Общество

Еще один очаг вируса африканской чумы зарегистрировали в Приморье

Болезнь свирепствует в трех района края
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Зараженных диких кабанов нашли недалеко от села РубиновкаЗараженных диких кабанов нашли недалеко от села РубиновкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россельхознадзор подтвердил наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Пограничном районе. Зараженных диких кабанов нашли недалеко от села Рубиновка.

Четыре особы были найдены в Пади Пинчукова - шесть километров от села Рубиновка. У кабанов взяли образцы патологического материала и отправили на исследование. Полученные 21 января результаты подтвердили опасения.

Всего в Приморье действует семь очагов вируса африканской чумы свиней. Вспышки зафиксированы в Красноармейском, Пожарском и Пограничном районах.

Вирус смертельно опасен для свиней, но безопасен для человека. О случаях смерти свиней необходимо сообщать в управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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