22 Янв. 2020 2020-01-22T09:19:55+03:00

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Проверки фотоловушек в Сихотэ-Алинском заповеднике принесли радостные новости. Два новых выводка тигров отмечены на заповедной территории. Любопытные малыши попали в объектив во время изучения меток на деревьях.

Двух котят принесла тигрица Мира - это ее третий выводок. Мамой еще трех малышей стала самка, которой еще не дали имя. Всем тигрятам, судя по кадрам, около восьми месяцев. Несмотря на возраст, котята только сейчас попали в объективы фотоловушек. Дело в том, что первые месяцы жизни малышей мамы прячут их и держат вдали от крупных троп, по которым ходят хищники, представляющие угрозу для тигрят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756086" frameborder="0"></iframe> Пять ранее незамеченных тигрят покрасовались перед фотоловушками в приморском заповеднике.Видео: Сихотэ-Алинский заповедник! другой источник

- Сейчас котят в том возрасте, когда они активно следуют за матерью, и как мы видим, уже активно интересуются запахами на маркировочных деревьях. Прокормить двух, а уж тем более трех тигрят зимой – непростая задача для самки. Но все тигрята в отличной физической форме и очень хорошо упитаны, - сообщили в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника.

Для специалистов - это хороший знак, который означает, что на заповедной территории достаточно корма для больших полосатых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU