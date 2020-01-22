Пять ранее незамеченных тигрят покрасовались перед фотоловушками в приморском заповеднике
Проверки фотоловушек в Сихотэ-Алинском заповеднике принесли радостные новости. Два новых выводка тигров отмечены на заповедной территории. Любопытные малыши попали в объектив во время изучения меток на деревьях.
Двух котят принесла тигрица Мира - это ее третий выводок. Мамой еще трех малышей стала самка, которой еще не дали имя. Всем тигрятам, судя по кадрам, около восьми месяцев. Несмотря на возраст, котята только сейчас попали в объективы фотоловушек. Дело в том, что первые месяцы жизни малышей мамы прячут их и держат вдали от крупных троп, по которым ходят хищники, представляющие угрозу для тигрят.
Пять ранее незамеченных тигрят покрасовались перед фотоловушками в приморском заповеднике.Видео: Сихотэ-Алинский заповедник! другой источник
- Сейчас котят в том возрасте, когда они активно следуют за матерью, и как мы видим, уже активно интересуются запахами на маркировочных деревьях. Прокормить двух, а уж тем более трех тигрят зимой – непростая задача для самки. Но все тигрята в отличной физической форме и очень хорошо упитаны, - сообщили в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника.
Для специалистов - это хороший знак, который означает, что на заповедной территории достаточно корма для больших полосатых семей.
ИСТОЧНИК KP.RU