2020-01-22T10:02:51+03:00
Общество

Стало известно, какие книги предпочитают жители Приморья

Наиболее популярными жанрами у приморцев стали любовное и героическое фэнтези, а также мировая классика
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Эксперты проанализировали литературные предпочтения приморцев в новогодние каникулы. Выяснилось, что приморцы предпочитают любовное и героическое фэнтези, а также мировую классику.

Самой популярной электронной книгой у жителей Владивостока стало нашумевшее, благодаря рекламной кампании одноименного фильма, произведение Дмитрия Глуховского «Текст». На втором месте оказался любовно-фантастический роман «Путь ангела» Алисы Квин. Замкнула ТОП-3 «книг для души» классика мировой литературы — «Три товарища» Ремарка.

Также успехом у приморцев пользовались жизнеутверждающий роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома», культовый сборник «Ведьмак» Анджея Сапковского и «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана.

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», за новогоднюю ночь приморцы прочитали почти 600 книг. В целом, на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось до 185 тысяч со 120 тысяч, аудиокниг – до 35 тысяч с трех тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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