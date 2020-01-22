2020-01-22T10:37:19+03:00
Происшествия

Два разбойника из Владивостока прикинулись покупателями голубей и забили молотком знакомого из-за «ювелирки» и наркотиков

На дело мужчины пошли в перчатках и медицинских масках
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Дома у жертвы разбойники не нашли ничего, кроме 1,5 тысячи рублейДома у жертвы разбойники не нашли ничего, кроме 1,5 тысячи рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во Владивостоке двое завистливых местных жителей узнали, что у их общего знакомого Гоши якобы были деньги, наркотики, ювелирные украшения и другое ценное имущество. Жадные Виктор и Артем (все имена изменены - прим. ред.) в январе 2019 года решили заставить приятеля отдать им все. Методы при этом мужчины выбрали банальные: запугивание и избиение.

Были ли у Гоши ценности Виктор и Артем не знали наверняка. Но все же от своего плана грубо надавить на приятеля не отказались. К делу разбойники подготовились - один из них взял с собой молоток, одноразовые перчатки, медицинские маски для маскировки внешности и липкую ленту-скотч для связывания жертвы.

Виктору и Артему нужен был предлог, чтобы встретиться с Гошей, который работал на голубятне. Мужчины не придумали ничего лучше, как сказать, что хотят купить птиц. Однако Гоша не заметил подвоха и проводил своих же убийц в голубятню.

Разбойники напали на Гошу с требованиями отдать деньги, наркотики и другие ценности. Затем от угроз приятели перешли к избиению. Один из ударов - молотком по голове - оказался смертельным для жертвы.

Беспринципные Виктор и Артем обшарили одежду уже мертвого Гоши, нашли мобильный телефон, который стоил 11 тысяч рублей, и ключи от квартиры. Дома у жертвы разбойники не нашли ничего, кроме 1,5 тысячи рублей.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Суд признал мужчин виновными. Один из фигурантов также осужден за «Убийство, сопряженное с разбоем», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Разбойники получили 18 лет (с учетом особо опасного рецидива) и 12 лет два месяца колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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