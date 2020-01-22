Твердая пятерка: пробки начинают сковывать Владивосток

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:05:12+03:00

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Рабочий день во Владивостоке подходит к концу, а это значит, что город погружается в пробки. Сервис 2gis оценивает ситуацию на дорогах дальневосточной столицы в пять баллов и это еще не предел.

Традиционно самые сильные пробки отмечаются в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Встали улицы Светланская, Алеутская, Семеновская, Суханова, Гоголя, Постышева, Вострецова, Русская, Котельникова, Тунгусская, Луговая, Шепеткова, Фадеева, Борисенко, Окатовая, 60 лет ВЛКСМ, Марины Расковой, Сахалинская, Калинина.

Заторы на проспектах Океанском, Красного Знамени, Народном, 100-летия Владивостоку. Традиционно стоит Некрасовский путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU