Почти смог: зависший на косогоре джип, пришлось доставать тяжелой технике

23 Янв. 2020 2020-01-23T03:06:34+03:00

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Очевидцами необычной картины накануне стали жители улицы Русской во Владивостоке. На склоне, рядом с гаражным кооперативом, завис джип. Скатиться с горки автомобилю помешала бетонная плита, на которой машина собственно и застряла. Выбраться самостоятельно из образовавшейся ловушки автовладельцу не удалось. Поэтому пришлось вызывать на место происшествия эвакуатор.

Гаражный кооператив, возле которого произошло недоразумение, располагается напротив дома №11 на улице Русской. По свидетельствам очевидцев, автомобилист решил припарковать машину, однако не рассчитал габариты и джип ушел под откос. Выехать обратно на забетонированное покрытие автовладелец не смог, на помощь мастеру парковки прибыла тяжелая техника. Вернуть Toyota Land Cruiser Prado в привычное положение помог Lexus с одной стороны и эвакуатор – с другой. К счастью, обошлось без пострадавших.

Очевидцы уверяют, происшествие случилось из-за невнимательности водителяФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU