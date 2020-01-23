2020-01-23T03:56:23+03:00
Происшествия

Наглых расхитителей автозапчастей во Владивостоке засняла скрытая камера

Злоумышленники орудуют в Первомайском районе города, выбирая дорогие детали [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Злоумышленники охотятся на дорогие запчастиЗлоумышленники охотятся на дорогие запчастиФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Камера видеонаблюдения стала немым свидетелем попытки преступления, предпринятой двумя неизвестными мужчинами во Владивостоке.Ночные гости попытались вытащить запчасть с эвакуатора. По словам местных жителей, злоумышленники замечены в Первомайском районе города. Они передвигаются на машине. Очевидцы уверяют, что от действий правонарушителей уже есть пострадавшие.

Попытки снять поворотный редуктор на крановой установке в этот раз провалились. По независящим от грабителей обстоятельствам, дело не удалось довести до конца. На видео заметно, как злоумышленники несколько раз возвращаются к машине, копаются между кузовом и кабиной, после чего уходят с пустыми руками. Предусмотрительный хозяин крупногабаритной техники заранее позаботился о безопасности, приварив дорогостоящую деталь.

Попытки хищения запчастей попали на видео.Видео: dps.control! другой источник

– Были замечены в районе Чуркина. У другого владельца подобного транспортного средства поворотный редуктор все же сняли. В полицию написано заявление,– поделился житель Владивостока, распространивший видео в популярном автомобильном сообществе края.

По всей вероятности, похитители выбирают именно крупногабаритную технику. Механизм, без которого крановая установка попросту перестанет поворачиваться, в Приморье стоит от 50 тысяч рублей. Цена на поворотный редуктор варьируется в зависимости от модели стрелы крана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Понижение температур: синоптики рассказали какую погоду ждать в выходные в Приморье
Парковку рядом с крупным торговым центром во Владивостоке запретят
Некому работать: во Владивостоке ищут водителей на новые автобусы
Наглых расхитителей автозапчастей во Владивостоке засняла скрытая камера
Почти смог: зависший на косогоре джип, пришлось доставать тяжелой технике
Во Владивостоке своя атмосфера: слегка обнаженный мужчина на коньках удивил горожан
Беспредел, только задним ходом до трассы: шлагбаум во Владивостоке стал причиной раздора
Твердая пятерка: пробки начинают сковывать Владивосток
Два разбойника из Владивостока прикинулись покупателями голубей и забили молотком знакомого из-за «ювелирки» и наркотиков
Стало известно, какие книги предпочитают жители Приморья
Пять ранее незамеченных тигрят покрасовались перед фотоловушками в приморском заповеднике
Зиявудин Магомедов не намерен продавать долю в FESCO
Еще один очаг вируса африканской чумы зарегистрировали в Приморье
Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
И в Приамурье, и на Сахалине: человек из команды Олега Кожемяко стал министром финансов Приморья