Наглых расхитителей автозапчастей во Владивостоке засняла скрытая камера

23 Янв. 2020 2020-01-23T03:56:23+03:00

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Камера видеонаблюдения стала немым свидетелем попытки преступления, предпринятой двумя неизвестными мужчинами во Владивостоке.Ночные гости попытались вытащить запчасть с эвакуатора. По словам местных жителей, злоумышленники замечены в Первомайском районе города. Они передвигаются на машине. Очевидцы уверяют, что от действий правонарушителей уже есть пострадавшие.

Попытки снять поворотный редуктор на крановой установке в этот раз провалились. По независящим от грабителей обстоятельствам, дело не удалось довести до конца. На видео заметно, как злоумышленники несколько раз возвращаются к машине, копаются между кузовом и кабиной, после чего уходят с пустыми руками. Предусмотрительный хозяин крупногабаритной техники заранее позаботился о безопасности, приварив дорогостоящую деталь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756288" frameborder="0"></iframe> Попытки хищения запчастей попали на видео.Видео: dps.control! другой источник

– Были замечены в районе Чуркина. У другого владельца подобного транспортного средства поворотный редуктор все же сняли. В полицию написано заявление,– поделился житель Владивостока, распространивший видео в популярном автомобильном сообществе края.

По всей вероятности, похитители выбирают именно крупногабаритную технику. Механизм, без которого крановая установка попросту перестанет поворачиваться, в Приморье стоит от 50 тысяч рублей. Цена на поворотный редуктор варьируется в зависимости от модели стрелы крана.

ИСТОЧНИК KP.RU