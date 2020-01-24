Погода во Владивостоке на 24 января 2020 года: ветер и -10 градусов

24 Янв. 2020 2020-01-24T00:37:50+03:00

Почти на всей территории региона ожидается сильный ветер

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Сегодня, 24 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного. Средняя температура воздуха составит -2...-13 градусов.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух прогреется до -8...-10 градусов.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха будет в пределах -7...-9 градусов, утром до -18...-20 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха ожидается до -4...-6 градусов, передаёт портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU