Погода во Владивостоке на 24 января 2020 года: ветер и -10 градусов
Сегодня, 24 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного. Средняя температура воздуха составит -2...-13 градусов.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух прогреется до -8...-10 градусов.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха будет в пределах -7...-9 градусов, утром до -18...-20 градусов.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха ожидается до -4...-6 градусов, передаёт портал «Примпогода».
ИСТОЧНИК KP.RU