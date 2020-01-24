2020-01-24T01:57:48+03:00
Общество

Устранение конкурентов по-приморски: работница рынка облила товар сопернице серной кислотой

Теперь женщине грозят крупный штраф или колония
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Приморском городе Лесозаводск работница вещевого рынка с ужасом увидела, что ее товар был окончательно и бесповоротно испорчен. Причем на одежде она обнаружила неизвестное вещество, которое, как выяснила экспертиза, оказалось серной кислотой.

Ущерб составил 84,5 тысячи рублей. В инциденте начала разбираться полиция о вскоре нашла подозреваемую. Ей оказалась владелица соседней торговой точки. Таким образом она хотела устранить конкурентку. Где горе-предпринимательница взяла серную кислоту - не сообщается.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Расследование завершено, материалы переданы в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Женщине, пользующейся грязными приемчиками, грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Устранение конкурентов по-приморски: работница рынка облила товар сопернице серной кислотой
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