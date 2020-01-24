2020-01-24T02:02:54+03:00
Общество

«Горячий хлопец добил до конца»: во Владивостоке мужчина нашел карту и пустился во все тяжкие

Владелица вовремя заблокировала карту, но мужчина на оставлял попыток оплатить свои расходы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Неудачливый покупатель засветился на камерах. Фото: blog_vladivostokНеудачливый покупатель засветился на камерах. Фото: blog_vladivostok
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Во Владивостоке социальные сети обсуждают поступок мужчины, который нашел чужую банковскую карту. «Хлопец», вместо того, чтобы отдать «пластик» решил, что это подарок судьбы и радостный пошел тратить чужие деньги. Но не тут-то было.

Мужчина опробовал оплатить покупку в алкомаркете - сработало. Пошел в банк, чтобы оплатить кредит в семь тысяч рублей, но внезапно отказ. К тому времени владелица карты успела заблокировать ее. Но мужчину это не остановило.

Дальше были попытки оплаты за проезд в автобусах и покупка еды в супермаркетах - карта не поддавалась. Отчаянный мужчина, наверно, думал, что терминалы сломались.

- С утра он пытался оплатить покупку в супермаркетах аж четыре раза! Не получилось. Он же горячий хлопец и решил добить до конца. Спустился ниже в магазин и и попытался оплатить покупку 124 рубля. Наверно думал может денег закину. Я думала на этом все, однако нет. Он опять решил проехать на автобусе, - написала девушка свою историю а социальной сети.

Поступок мужчины резко раскритиковали пользователи социальных сетей, а история многим напомнила анекдот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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