«Вы медленно заходите в затор»: утренний Владивосток стоит в пробках

24 Янв. 2020 2020-01-24T02:16:30+03:00

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Во Владивостоке утро, а это значит, что город должен стоять в непроходимых пробках. Однако сервис 2gis говорит о том, что дорожная ситуация оценивается в пять баллов. Хотя обычно в это время пробки в это время намного сильнее.

Основные пробки в Первомайском, Ленинском и Первореченского районах. Стоят улицы Светланская, Гоголя, Суханова, Прапорщика Комарова, Октябрьская, Постышева, Русская, Луговая, Тунгусская, частично Фадеева, Сахалинская, Стрелочная, Деревенская. Стоят проспекты Красного Знамени, Океанский, Народный, 100-летия Владивостока. Традиционные заторы на Некрасовская путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU