2020-01-24T09:21:45+03:00
Происшествия

Молодой человек чудом уцелел после падения из окна владивостокской многоэтажки

Несчастный случай произошел на улице Шепеткова, скорую и полицию вызвала мама пострадавшего
Марк КАПУСТИН
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Молодой человек после падения попал в реанимацию.Молодой человек после падения попал в реанимацию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Врачи скорой поздним вечером доставили в больницу 19-летнего парня с тяжелыми травмами, полученными при падении с высоты. Молодой человек по неизвестным выпал из окна своей комнаты на пятом этаже.

Несчастный случай произошел на улице Шепеткова, а скорую и полицию вызвала мама пострадавшего, которая услышала его крики. Женщина в шоковом состоянии сообщила, что ее сын закрылся у себя в комнате, а затем оказался на улице.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали парню первую помощь и доставили его в тяжелом состоянии больницу. Осмотрев молодого человека, врачи выяснили, что у него множественные переломы и травма головы.

Парня положили в реанимацию, а по факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Стражам порядка предстоит установить причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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