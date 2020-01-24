Молодой человек чудом уцелел после падения из окна владивостокской многоэтажки

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:21:45+03:00

Молодой человек после падения попал в реанимацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Врачи скорой поздним вечером доставили в больницу 19-летнего парня с тяжелыми травмами, полученными при падении с высоты. Молодой человек по неизвестным выпал из окна своей комнаты на пятом этаже.

Несчастный случай произошел на улице Шепеткова, а скорую и полицию вызвала мама пострадавшего, которая услышала его крики. Женщина в шоковом состоянии сообщила, что ее сын закрылся у себя в комнате, а затем оказался на улице.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали парню первую помощь и доставили его в тяжелом состоянии больницу. Осмотрев молодого человека, врачи выяснили, что у него множественные переломы и травма головы.

Парня положили в реанимацию, а по факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Стражам порядка предстоит установить причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU