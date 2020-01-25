2020-01-25T03:07:55+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в субботу, 25 января, в Приморье

Гидрометеорологическую ситуацию в крае определяет гребень антициклона
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье регистрируют -14 градусовВ Приморье регистрируют -14 градусовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На приморскую погоду 25 января влияет гребень антициклона. В крае стоит переменная облачность, осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Умеренный ветер берет направление преимущественно с северо-запада. Температура воздуха -3...-14 градусов, сообщает портал "Примпогода".

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер в течение суток по скорости не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха -6...-8 градусов. Днем в несколько раз прохладнее -14...-16 градусов.

Как в в приморской столице, в Уссурийске сегодня без осадков. Небо, на удивление, чистое с небольшой облачностью. Умеренный ветер дует с севера. Температура воздуха -6...-8 градусов, в утренние часы -25...-27 градусов.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5 градусов, в утренние часы -11...-13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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