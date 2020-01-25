2020-01-25T04:00:56+03:00
Общество

Шалость не удалась: приморские полицеские нашли смывшегося с места ДТП водителя грузовика

57-летний мужчина, наехавший на леера, оказался пьян
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Авария произошла в районе 8 километра автодороги «Подъезд к аэропорту Владивостока». Фото: УМВД по Приморскому краюАвария произошла в районе 8 километра автодороги «Подъезд к аэропорту Владивостока». Фото: УМВД по Приморскому краю
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Водитель грузовика"Мазда Бонго" по пути в аэропорт Владивостока наехал на леера и, испугавшись последствий, скрылся, сообщает УМВД по Приморскому краю. Полицейские оперативно выяснили личность нарушителя и вскоре задержали. 57-летний шофер оказался пьян.

На мужчину составили три административных протокола: за оставление места ДТП, за повреждение дорожных сооружений и за вождение в нетрезвом виде. Последний факт проверили после медицинского освидетельствования.

- Сейчас правонарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, - делятся представители профильного ведомства.

Кстати, водительский стаж нарушителя составляет 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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