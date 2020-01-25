Эксперты рассказали, как приморцам спастись от коронавируса
Граница меду КНР и Приморьем все еще открыта, но турпоток снизился. Это связано не только с эпидемией коронавируса, но и с празднованием Китайского Нового года, сообщает краевой правительство. Из-за праздника пункты пропуска не работают, но, как говорят чиновники "контроль усилен".
На сегодняшний день, 25 января, случаев подозрения на коронавирус в Приморье не выявлено. По крайней мере ни в одно медучреждение края таких пациентов не поступало. А для тех граждан, которые сейчас находятся в КНР, эксперты Роспотребнадзора подготовили памятку о том, как себя немного, но обезопасить от смертельной инфекции.
- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не контактировать с животными - не ходить в зоопарки и в другие места, в которых они могут находиться;
- надевать медицинскую маску в общественных местах, а еще лучше вовсе их не посещать;
- как можно чаще мыть руки;
И самое главное - при первых признаках заболевания сразу же обращаться к врачу.
Напомним, что коронавирус передается от человека к человеку, в том числе и воздушно-капельным путем. При заболевании есть высокая вероятность летального исхода. Основными симптомами инфицирования считается высокая температура, кашель с мокротой, утомление.
ИСТОЧНИК KP.RU