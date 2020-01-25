2020-01-25T05:11:07+03:00
Общество

Эксперты рассказали, как приморцам спастись от коронавируса

Граница с Китаем все еще открыта, но, как говорят чиновники, на ней действует "усиленный контроль"
Ангелина КРОВИНА
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В Китае эпидемия коронавирусаВ Китае эпидемия коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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Граница меду КНР и Приморьем все еще открыта, но турпоток снизился. Это связано не только с эпидемией коронавируса, но и с празднованием Китайского Нового года, сообщает краевой правительство. Из-за праздника пункты пропуска не работают, но, как говорят чиновники "контроль усилен".

На сегодняшний день, 25 января, случаев подозрения на коронавирус в Приморье не выявлено. По крайней мере ни в одно медучреждение края таких пациентов не поступало. А для тех граждан, которые сейчас находятся в КНР, эксперты Роспотребнадзора подготовили памятку о том, как себя немного, но обезопасить от смертельной инфекции.

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не контактировать с животными - не ходить в зоопарки и в другие места, в которых они могут находиться;

- надевать медицинскую маску в общественных местах, а еще лучше вовсе их не посещать;

- как можно чаще мыть руки;

И самое главное - при первых признаках заболевания сразу же обращаться к врачу.

Напомним, что коронавирус передается от человека к человеку, в том числе и воздушно-капельным путем. При заболевании есть высокая вероятность летального исхода. Основными симптомами инфицирования считается высокая температура, кашель с мокротой, утомление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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