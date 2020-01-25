Это "уголовка", господа: приморочка взяла оставленные в банкомате 25 тысяч рублей
Мужчина в Уссурийске хотел снять деньги с карты: ввел пин-код, обозначил сумму, но, отвлекшись, забыл забрать купюры и уехал. Зато проходящая мимо банкомата 53-летняя дама не преминула воспользоваться ситуацией - взяла в отсеке выдачи 25 тысяч и была такова. Владелец, как только осознал произошедшее, тут же метнулся обратно, но, естественно, к тому моменту след женщины с его деньгами уже простыл. Пришлось обращаться в полицию.
Вскоре гражданку доставили в городской отдел МВД, где она во всем покаялась. Сказала, что собиралась по своему усмотрению распорядиться деньгами.
- Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - поделились в профильном ведомстве.
Меру пресечения для женщины избрали - подписка о невыезде и надлежащее поведение.
ИСТОЧНИК KP.RU