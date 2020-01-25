Любительские команды из Владивостока борются за место в полуфинале турнира по дворовому хоккею
Сегодня, 25 января, прошла часть игр турнира по дворовому хоккею во Владивостоке среди непрофессиональных команд. Всего для участия было подано 12 заявок. Спортсмены борются за место в полуфинале, сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодняшний ледовый поединок между командами «Ярость» и «Снежные львы» завершился счетом 3:0. «Русский остров» обошел «Труд», забив одно очко, а «Рубин 2003» выиграл «Адмирал Кузнецов» со счетом 3:2.
- Пусть сегодня вы являетесь спортсменами-любителями, завтра может всё измениться и мы будем гордиться вашими победами на соревнованиях всероссийского и международного уровней, – Олег Гуменюк поддержал непрофессиональных хоккеистов, дав старт играм.
Завтра игры пройдут на хоккейных коробках по следующим адресам: ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86, ул. Героев Хасана 10-12 и Лермонтова, 30. По итогам сражений в каждой из групп (все 12 команд разделили на три группы) определят лучшую команду. Именно она пройдет в полуфинал. Четвертого полуфиналиста определят по разнице забитых и пропущенных голов.
Расписание игра на 26 января во Владивостоке. Таблица: городская администрация
Турнир по хоккею в краевой столице продлится до 16 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU