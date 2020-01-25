Любительские команды из Владивостока борются за место в полуфинале турнира по дворовому хоккею

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:06:24+03:00

По результатам игр в каждой из трех групп будет определена лучшая команда

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Сегодня, 25 января, прошла часть игр турнира по дворовому хоккею во Владивостоке среди непрофессиональных команд. Всего для участия было подано 12 заявок. Спортсмены борются за место в полуфинале, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодняшний ледовый поединок между командами «Ярость» и «Снежные львы» завершился счетом 3:0. «Русский остров» обошел «Труд», забив одно очко, а «Рубин 2003» выиграл «Адмирал Кузнецов» со счетом 3:2.

- Пусть сегодня вы являетесь спортсменами-любителями, завтра может всё измениться и мы будем гордиться вашими победами на соревнованиях всероссийского и международного уровней, – Олег Гуменюк поддержал непрофессиональных хоккеистов, дав старт играм.

Завтра игры пройдут на хоккейных коробках по следующим адресам: ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86, ул. Героев Хасана 10-12 и Лермонтова, 30. По итогам сражений в каждой из групп (все 12 команд разделили на три группы) определят лучшую команду. Именно она пройдет в полуфинал. Четвертого полуфиналиста определят по разнице забитых и пропущенных голов.

Расписание игра на 26 января во Владивостоке. Таблица: городская администрация

Турнир по хоккею в краевой столице продлится до 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU