Вскрыли тайники. В Артеме полицейские задержали рецидивиста

26 Янв. 2020 2020-01-26T04:27:27+03:00

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Жителю Артема грозит до 10 лет колонии за хранение наркотических средств в особо крупном размер. О том, что в его частном доме по улице Короленко есть запрещенные вещества, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков узнали по свои каналам. Оставалось только приехать и проверить.

Оперативникам на месте предстала следующая картина: на полу, около печи, лежали высушенные кусты маньчжурской конопли. Однако они понимали, что это не все, поискали тайники в доме и, действительно, обнаружили шприцы темной жидкостью.

Эксперты определили, что это марихуана общей массой более 400 граммов и масло каннабиса массой более 50 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Объяснение, что это для личного потребления, 54-летнему мужчине, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU