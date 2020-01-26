2020-01-26T04:27:27+03:00
Происшествия

Вскрыли тайники. В Артеме полицейские задержали рецидивиста

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Сергей БАЛАНОВ
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Особо крупный размер хранился в тайниках. Фото: УМВД по Приморскому краюОсобо крупный размер хранился в тайниках. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Жителю Артема грозит до 10 лет колонии за хранение наркотических средств в особо крупном размер. О том, что в его частном доме по улице Короленко есть запрещенные вещества, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков узнали по свои каналам. Оставалось только приехать и проверить.

Оперативникам на месте предстала следующая картина: на полу, около печи, лежали высушенные кусты маньчжурской конопли. Однако они понимали, что это не все, поискали тайники в доме и, действительно, обнаружили шприцы темной жидкостью.

Эксперты определили, что это марихуана общей массой более 400 граммов и масло каннабиса массой более 50 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Объяснение, что это для личного потребления, 54-летнему мужчине, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вскрыли тайники. В Артеме полицейские задержали рецидивиста
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