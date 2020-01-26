ДТП по залету. Иномарка протаранила здание в центре Владивостока

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:26:22+03:00

Автомобиль перескочил через тротуар и упал вниз с подпорной стены [видео]

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Водитель иномарки, по-видимому, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги, протаранив здание в центре Владивостока. Судя по всему, обошлось без жертв.

Видео с последствиями ДТП опубликовал канал dpskontrol125rus в Инстаграме. На нем видно, что автомобиль не вписался в поворот, перескочил через тротуар и сорвался с довольно высокой подпорной стены, уткнувшись в здание на Алеутской, 14. Здесь находится Промсвязьбанк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756886" frameborder="0"></iframe> Авария на Алеутской.

Из ролика непонятно, что привело к аварии. Но судя по отсутствию автомобилей «скорой» и ГИБДД, видимо, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU