ДТП по залету. Иномарка протаранила здание в центре Владивостока
Водитель иномарки, по-видимому, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги, протаранив здание в центре Владивостока. Судя по всему, обошлось без жертв.
Видео с последствиями ДТП опубликовал канал dpskontrol125rus в Инстаграме. На нем видно, что автомобиль не вписался в поворот, перескочил через тротуар и сорвался с довольно высокой подпорной стены, уткнувшись в здание на Алеутской, 14. Здесь находится Промсвязьбанк.
Авария на Алеутской.
Из ролика непонятно, что привело к аварии. Но судя по отсутствию автомобилей «скорой» и ГИБДД, видимо, обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU