Страх перед коронавирусом снизил турпоток на границе Приморья и КНР

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:06:31+03:00

Контроль на российско-китайской границе за состоянием здоровья прибывающих в Приморский край остается усиленным

Изменить размер текста: A A

Турпоток в Китай российских граждан и жителей КНР в нашу страну значительно снизился, сообщили в агентстве по туризму Приморья. Это связано в первую очередь с празднованием Китайского Нового года, но повлияло на желание путешествовать и распространение опасного китайского вируса.

- Динамика на спад традиционна, повторяется из года в год. Однако и эпидемия коронавируса также играет свою роль – власти Китая предпринимают меры по ограничению выезда китайских граждан из республики. Паники среди русских туристов на этот счет нет. Граница не закрыта, однако пункты пропуска не работают в официальные дни празднования Китайского Нового года, с 24 января. В целом контроль там усилен, – отмечает руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

На сегодняшний день случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморье не зарегистрировано.

В ТЕМУ:

Неизвестный коронавирус в Китае: на границе и в аэропорту Владивостока усилен контроль за туристами, рейсы в Ухань отменены

За три недели января досмотрено почти 87 тысяч человек, приехавших из Поднебесной (подробнее)

На границе с Китаем в Приморье введен двойной термометрический контроль

Температура туристов теперь меряется не только в общем потоке, но и индивидуально (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU