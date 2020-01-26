Страх перед коронавирусом снизил турпоток на границе Приморья и КНР
Турпоток в Китай российских граждан и жителей КНР в нашу страну значительно снизился, сообщили в агентстве по туризму Приморья. Это связано в первую очередь с празднованием Китайского Нового года, но повлияло на желание путешествовать и распространение опасного китайского вируса.
- Динамика на спад традиционна, повторяется из года в год. Однако и эпидемия коронавируса также играет свою роль – власти Китая предпринимают меры по ограничению выезда китайских граждан из республики. Паники среди русских туристов на этот счет нет. Граница не закрыта, однако пункты пропуска не работают в официальные дни празднования Китайского Нового года, с 24 января. В целом контроль там усилен, – отмечает руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.
На сегодняшний день случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморье не зарегистрировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU