2020-01-26T09:20:44+03:00
Происшествия

Житель Находки признался, что ограбил пенсионерку

Свою жертву он поджидал в подъезде
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
В украденном кошельке оказалось 9 тысяч рублейВ украденном кошельке оказалось 9 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полицейские задержали 31-летнего жителя Находки, подозреваемого в ограблении пенсионерки. В отделении он признался, что в подъезде дома в районе улицы Фрунзе отобрал у 70-летней женщины кошелек и убежал.

В кошельке лежало 9 тысяч рублей. За грабеж находкинцу грозит до четырех лет колонии. Пока же с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Тем временем полицейские проверяют, не причастен ли парень к каким-нибудь другим ранее совершенным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Находки признался, что ограбил пенсионерку
Страх перед коронавирусом снизил турпоток на границе Приморья и КНР
ДТП по залету. Иномарка протаранила здание в центре Владивостока
Вскрыли тайники. В Артеме полицейские задержали рецидивиста
Китайский гала-концерт бьет рекорды: 1,12 млрд просмотров в соцсетях и 589 млн - по телевидению
Любительские команды из Владивостока борются за место в полуфинале турнира по дворовому хоккею
Это "уголовка", господа: приморочка взяла оставленные в банкомате 25 тысяч рублей
Эксперты рассказали, как приморцам спастись от коронавируса
Шалость не удалась: приморские полицеские нашли смывшегося с места ДТП водителя грузовика
Синоптики рассказали о погоде в субботу, 25 января, в Приморье
Адвокат из Приморья попался на сбыте наркотиков заключенному
15-летняя школьница пропала в Приморье
На месте гибели туристки на скале в ущелье Дарданеллы в Приморье появился венок
Молодой человек чудом уцелел после падения из окна владивостокской многоэтажки
Полиция поймала пьяного приморца, угнавшего авто
Приморец забил приятеля до смерти из-за денег
«Вы медленно заходите в затор»: утренний Владивосток стоит в пробках
«Горячий хлопец добил до конца»: во Владивостоке мужчина нашел карту и пустился во все тяжкие
Устранение конкурентов по-приморски: работница рынка облила товар сопернице серной кислотой
Погода во Владивостоке на 24 января 2020 года: ветер и -10 градусов
Из-за 1,5 тыс. рублей двое владивостокцев совершили дерзкое разбойное нападение
Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» в 2019 году организовал обучение более 450 специалистов предприятия
Лесничий в Приморье подделал документы на рубку 250 куб. метров леса