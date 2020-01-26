Житель Находки признался, что ограбил пенсионерку

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:20:44+03:00

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Полицейские задержали 31-летнего жителя Находки, подозреваемого в ограблении пенсионерки. В отделении он признался, что в подъезде дома в районе улицы Фрунзе отобрал у 70-летней женщины кошелек и убежал.

В кошельке лежало 9 тысяч рублей. За грабеж находкинцу грозит до четырех лет колонии. Пока же с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Тем временем полицейские проверяют, не причастен ли парень к каким-нибудь другим ранее совершенным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU