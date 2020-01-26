2020-01-26T16:40:31+03:00
Общество

Полуголого «регулировщика» заметили во Владивостоке

Горожане полагают, что мужчина злоупотребил запрещенными веществами [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Мужчина выбежал на середину Народного проспекта и начал размахивать руками. Фото: dps.controlМужчина выбежал на середину Народного проспекта и начал размахивать руками. Фото: dps.control
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Странный мужчина, одетый не по сезону, вышел на середину дороги и стал размахивать руками. Его видели 26 января и на Народном проспекте, и в районе Тысячи мелочей. При этом водители старались просто объехать неадекватного мужчину, предпочитая не связываться.

Видео с необычным «регулировщиком» опубликовал инстаграм-паблик dps.control. подписчики предполагают, что мужчина употреблял наркотические вещества, которые не только могут вызывать подобное поведение, но и нередко приводят к летальному исходу.

"Не разгоняйтесь, видите, там сумасшедший стоит".

Если вы увидели на дороге человека, который ведет себя неадекватно, правильнее будет позвонить в полицию. Тем самым вы можете спасти ему или кому-то из окружающих жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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