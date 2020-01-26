Полуголого «регулировщика» заметили во Владивостоке

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:40:31+03:00

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Странный мужчина, одетый не по сезону, вышел на середину дороги и стал размахивать руками. Его видели 26 января и на Народном проспекте, и в районе Тысячи мелочей. При этом водители старались просто объехать неадекватного мужчину, предпочитая не связываться.

Видео с необычным «регулировщиком» опубликовал инстаграм-паблик dps.control. подписчики предполагают, что мужчина употреблял наркотические вещества, которые не только могут вызывать подобное поведение, но и нередко приводят к летальному исходу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756938" frameborder="0"></iframe> "Не разгоняйтесь, видите, там сумасшедший стоит".

Если вы увидели на дороге человека, который ведет себя неадекватно, правильнее будет позвонить в полицию. Тем самым вы можете спасти ему или кому-то из окружающих жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU