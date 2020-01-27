Долгожданный «плюс»: о погоде во Владивостоке на 27 января 2020 года

27 Янв. 2020 2020-01-27T00:47:42+03:00

В регионе тепло и без осадков Фото: Кристина ГРИН

На большей части региона сегодня без осадков

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Погода в Приморье в понедельник находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе небольшая облачность и без осадков. Температуры воздуха колеблются в пределах -10 +3 градусов. Ветер северный от слабого до умеренного.

Небольшая облачность сегодня во Владивостоке. По данным портала Примпогода, в дальневосточной столице без осадков. утром -7 -9 градусов. Днем от -1 до +1 градуса. Ветер северный слабый до умеренного.

Снега не будет и в Уссурийске. Здесь небольшая облачность. Утренние температуры воздуха -21 -23 градуса, а днем +1 +3 градуса. Ветер северный слабый.

Как отмечают синоптики, в Находке сегодня облачно и без осадков. Утром -4 -6 градусов, днем +1 +3 градуса. Ветер слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU